„Falsch wäre es einzig, gar nicht zu helfen“

Auch Personen, die keine Sanitäter sind, aber in Erster Hilfe geschult sind, können helfen. So wie Manuel. „Er traf als Erster am Unfallort ein. Wir hatten Glück, dass auch couragierte Passanten zum Auto gelaufen sind und den Mann herausgezogen haben. Falsch wäre es einzig, wenn man gar nicht hilft“, so Haslauer. Der Verunfallte wurde in die SALK gebracht, er ist in stabilem Zustand.