Steirischer Tourismus verbucht Nächtigungs-Rekord

Nach getrübten Ergebnissen in den Corona-Jahren läuft der Tourismus in der Steiermark wieder auf Hochtouren. Wie die Landesorganisation Steiermark Tourismus in ihrer aktuellen Jahresbilanz offenlegt, gab es von November 2022 bis Oktober 2023 13,6 Millionen Nächtigungen in der Grünen Mark - was nach dem bisherigen Rekordjahr 2019 (13,2 Millionen) einen neuen Höchststand bedeutet.