Entrup nach England? Das sagt Hartberg dazu

Entrups Trainer Markus Schopp ist bislang der Einzige, der einst den Sprung aus Hartberg auf die Insel schaffte. Der Coach war im Sommer 2021 von Hartberg zum FC Barnsley in die Championship gewechselt. Geht‘s nach Schopp, dürfte er selbst vorerst der Einizge bleiben, der es nach England geschafft hat. „Man muss die Kirche im Dorf lassen“, sagt der Grazer, „Max spielt jetzt seit ein paar Monaten, ich sage Monate, Bundesliga. Und nicht einmal das, weil er lange Zeit verletzt gefehlt hat. Er war jetzt auch im Team, ja. Aber Max ist jetzt einmal selbst gefordert, diese Leistungen zu toppen! Natürlich ist es schön, wenn man mit solchen Klubs in Verbindung gebracht wird, aber der Max soll sich jetzt um andere Dinge kümmern. Mich hat aus Southampton keiner angerufen.“ Nachsatz: „Wenn sich Entrup gut entwickelt, stehen ihm die Türen offen, egal, in welche Liga.“