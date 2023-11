Felix Leitner hofft auf den Schuss ins neue Glück

Den Blick zurück will er nicht wagen - zu deprimierend, zu fürchterlich würde dieser ausfallen. Weil die Saison 2022/23 absolut zum Vergessen war. Mental nie auf der Höhe, weil er physisch mehr als angeschlagen war. Felix Leitner bekam eine Krankheit nie vollständig aus dem Körper. „Das war ernüchternd, mehr als das. Am Ende fand ich keinen Ausweg mehr.“ Der einstige Junioren-Weltmeister zog mitten in der Saison die Reißleine! „Was im Nachhinein sicher richtig war.“