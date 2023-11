Im Oberinntal bebte am Dienstag leicht die Erde

Mit einer Magnitude von 1,5 fiel das Beben am Vormittag recht schwach aus. Zu spüren war es dennoch, vor allem wenige Kilometer südwestlich von Imst. „Es wurde in Schönwies und Imsterberg von einigen Personen schwach wahrgenommen“, schildert Seismologin Sophie Authenried. Schäden an Gebäuden seien bei einer solchen Stärke nicht zu erwarten.