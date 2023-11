Robert Weber wird Trainer bei Bärnbach/Köflach

Weber bleibt im Spiel

Der Flügel will aber auch weiterhin aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. „Vielleicht nicht gerade in meinem ersten Spiel, aber prinzipiell will ich schon noch spielen“, so Weber, der nach wie vor als Teil des ÖHB-Nationalteams die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland im Jänner als großes Ziel hat.