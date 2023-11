Megan Fox lässt im trendigen XS-Kleid tief blicken

Megan Fox überlässt bei ihren Auftritten auf dem Red Carpet nichts dem Zufall. Die Schauspielerin hat die GQ Men of the Year Awards besucht, die im November in Los Angeles abgehalten wurden. Dafür hat sich die Schönheit für ein knappes weißes Kleid entschieden und lag dabei mit ihrem Asymmetrical-Look genau im Trend!