Führende steirische Firmen legen Rekordumsätze vor

Handel, Dienstleistung

An die Spitze in der Handelsbranche schaffte es Christoph Holzer, der die Geschicke von Spar in der Steiermark leitet. Ihm folgt Bibiane Puhl, Chefin und Motor hinter der Wirtschaftsinitiative „Kraft: das Murtal“. Auf Platz drei schaffte es Elisabeth Micko, die in dritter Generation ihr „Pflanzenparadies“ in Lieboch führt.