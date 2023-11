Schläge und Tritte nach Flitzer-Attacke auf Salah

Das sportliche Geschehen geriet am Sonntag völlig in den Hintergrund: Beim 2:0-Sieg von Ägypten gegen Sierra Leone in der WM-Quali sorgte eine Flitzer-Attacke auf Superstar Mohamed Salah für eine Schrecksekunde. Sogar das Militär musste eingreifen, Schläge und Tritte waren die Folge.