Crash auf Skipiste: Snowboarder ergreift Flucht

Ereignet hat sich der Unfall gegen 10 Uhr. Im Skigebiet Tiefenbachgletscher in Sölden fuhr der 50-Jährige auf der blauen Piste 38 in Richtung Tal. „Es kam zu einer Kollision mit einem noch unbekannten Snowboarder“, heißt es von der Exekutive. Der Grieche erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Heli in das Krankenhaus Zams geflogen werden.