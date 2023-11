Tirol: 200 Personen wegen Brand in Küche evakuiert

Einsatz für die Florianijünger in Seefeld im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Samstag! In der Küche eines Gastronomiebetriebs war ein Brand ausgebrochen. Technische Sicherheitsmaßnahmen verhinderten Schlimmeres. Rund 200 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.