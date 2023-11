Orange Flotte gerüstet für das winterliche Weiß

Im heurigen Sommer wurden die Salzsilos in Ried im Oberinntal, in Wörgl, Vomp und Matrei am Brenner erneuert. Bei der Straßenmeisterei Kufstein sowie bei der Straßenmeisterei Matrei am Brenner hat man zudem neue Soleanlagen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 20.000 Litern für die Erzeugung von Sole errichtet. In Summe gibt es jetzt in Tirol 25 solcher Anlagen.