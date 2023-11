So soll der steirische Jobmarkt angekurbelt werden

Snobe: „Zum Glück können wir derzeit keine Krise erkennen, auch wenn die Wirtschaft in eine Rezession geschlittert ist. Dass es bei einem Null-Wachstum keinen nennenswerten Anstieg der Arbeitslosigkeit gab, das habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt.“ 29.000 Steirer auf Arbeitsplatz-Suche sind so wenige wie seit Jahren nicht mehr - in Spitzenzeiten waren 55.000 Menschen in unserem Bundesland ohne Stelle. Während sich in der kalten Jahreszeit die Lage also verschärfen dürfte, rechnet Snobe im zweiten Halbjahr 2024 wieder mit einem deutlichen Wirtschaftswachstum.