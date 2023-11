Weihnachten in Graz: Adventmärkte starten Samstag

Gratis mit den Öffis in die Stadt

Auch die Holding Graz schaltet in den Weihnachtsmodus um. An den Adventsamstagen sind die städischen Bims und Busse in der Zone 101 und die Schloßbergbahn gratis zu benutzen. Es fahren zusätzliche Garnituren und in den Park-&-Ride-Anlagen Murpark, Fölling und Brauquartier ist die Tageskarte vergünstigt (6 Euro).