Steirerin soll Kindern Erbe unterschlagen haben

Ein Jahr später war ihr Mann trotz Horror-Diagnose noch am Leben. Er verstarb im April 2022. Weil sie so liebevoll auf ihn geschaut haben soll, wollte er ihr laut Verteidiger Gerald Ruhri zu Lebzeiten noch etwas Gutes tun und ihr aus dem gemeinsamen Bank-Schließfach Goldmünzen und Sparbücher im Wert von 88.000 Euro schenken. „Er wollte, dass das nur mir gehört und nicht in den Verlass kommt“, behauptet sie.