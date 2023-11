Zeuge verhindert: Gerichtstermin erneut verschoben

„Termin völlig ungeeignet“

„Der jetzt vorgeschlagene Termin am 27.12. fällt in die Weihnachtsferien, ist also völlig ungeeignet als Ersatztermin, wenn man unbedingt alle Zeugen in einer Verhandlung vernehmen möchte“, sagte, „art but fair“-Berufsverband-Sprecher und Kammersänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. So wurde auch wenig Verständnis dafür gezeigt, warum „nicht wenigstens die vier weiteren Zeugen, die ihr Kommen zugesagt haben, vernommen werden“.