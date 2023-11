49er-Segler Bildstein/Hussl eroberten EM-Bronze

„Ab jetzt ziehen wir bis Paris voll durch!“

Noch geht es aber nicht in den Urlaub. Bildstein/Hussl fliegen bereits am Dienstag mit dem österreichischen Segel-Nationalteam nach Gran Canaria, dort nimmt man unter Kapitän Thomas Zajac am Gold Cup der Star Sailors League teil. Anschließend folgt noch im Dezember ein Trainingsblock vor Vilamoura, zu Jahresbeginn übersiedeln die EM-Dritten nach Lanzarote.