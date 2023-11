Kampf gegen Antisemitismus in steirischen Schulen

Schüler, die die Hamas unterstützen und den Angriff auf Israel gutheißen: Nicht nur in Wien, sondern auch in Graz fallen einzelne Schüler durch Gewaltverherrlichung negativ auf. Entsprechend besorgt ist der steirische Bildungslandesrat Werner Amon. „Wir müssen mit aller Kraft gegensteuern, Pädagogen, Schulpsychologen und Sozialarbeiter noch stärker sensibilisieren. Alles, was in Richtung Islamismus und Antisemitismus geht, muss bekämpft werden!“