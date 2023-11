Uni Rektorin erhielt Kardinal-Innitzer-Preis

„Schöne Anerkennung“

Verliehen wurden die Preise am Samstag im Wiener Erzbischöflichen Palais von Kardinal Christoph Schönborn. Veronika Sexl, Pharmakologin und Rektorin der Universität Innsbruck, erhielt den Kardinal-Innitzer-Würdigungspreis für Naturwissenschaften. „Diese Auszeichnung freut mich sehr und ist eine schöne Anerkennung meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ganz wesentlich auch von meinem Team getragen wurde. So geht mein Dank an die Preisjury, aber auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“