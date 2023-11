„Penicillin-Anlage in westlicher Welt einmalig“

Der Antibiotika-Pionier aus Kundl bleibt fit für die Zukunft! „Es handelt sich hier um die einzige verbliebene Produktion für Penicillin in der westlichen Welt“, umriss Sandoz-Österreich-Chef Peter Stenico die Bedeutung der in nur zwei Jahren gebauten Anlage. Sie soll einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa leisten – „auch wenn wir viele Verträge rund drei Jahre im Voraus machen und natürlich in alle Welt liefern“, ergänzte er. Penicillin werde in der Medizin „noch Jahrzehnte“ wichtig sein.