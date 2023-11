„Skaten lernen ohne Abschürfungen geht nicht“

Ich lerne, das Skateboard zu lenken, indem ich mich nach vorne und hinten lehne. Dafür muss ich mich erst richtig am Brett positionieren, und da geht es um Zentimeter. „Direkt über den Achsen stehst du am stabilsten“, rät mir Stefan. Gar nicht so einfach, diesen Punkt zu finden – ich muss ja schauen, wo ich hinfahre. In kleinen Rutschern bewege ich die Füße auf die richtige Position. Wenn ich dabei zu ruckartig bin, verliere ich das Gleichgewicht.