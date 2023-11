Tirol: Kooperation im Kampf gegen HNO-Erkrankungen

HNO-Tumore bei Männern an sechster Stelle

In Tirol stehen HNO-Tumore bei den Männern an sechster Stelle, sowohl bei der Verteilung der neu diagnostizierten Karzinome als auch bei den häufigsten Krebstodesursachen. Um an neuen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu arbeiten, haben sich an der Innsbrucker Uni-Klinik die neue Direktorin für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, Simone Graf, und der neue Leiter der HNO-Heilkunde, Benedikt Hofauer, zusammengeschlossen.