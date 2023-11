Pkw-Lenker überholte Bus und rammte Polizeiauto

Der Unfall passierte gegen 19.30 Uhr unmittelbar vor der Polizeiinspektion Plüddemanngasse. Die Streife war gerade auf der Fahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einbruch im Süden von Graz. Die Fahrerin hielt das Dienstfahrzeug am dortigen Kreuzungsbereich an, da sich ein Linienbus in Richtung Norden näherte. Der Busfahrer stoppte ebenfalls, um dem Streifenfahrzeug die Vorfahrt zu lassen, als plötzlich der Pkw-Lenker den Bus überholte und gegen die Fahrerseite des Polizeifahrzeugs prallte. Eine Polizistin konnte ihren Dienst wieder antreten, die andere nicht.