ManUnited bangt nach „Kopenhagener Katastrophe“

Spätestens dann hatten die Kopenhagener Fans recht behalten. „Your Theatre of Nightmares“ („Euer Albtraum-Theater“) hieß es auf einem Banner vor Anpfiff, das in Anspielung an die Heimstätte von Manchester („Theatre of Dreams“) entrollt wurde. Die Protagonisten der Gäste sahen die Schuld an der Niederlage eher bei den Unparteiischen. Der Ausschluss von Rashford sei viel zu hart gewesen, so das einstimmige Urteil im United-Lager.