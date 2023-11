Funkelnder Lichtzauber in Schloss Grafenegg

Nach den bahnbrechenden Erfolgen unter anderem in Berlin, London, Paris, Rom und Barcelona und bisher insgesamt fast fünf Millionen Gästen in Europa feiert der Christmas Garden im Schloss Grafenegg am 17. November 2023 Premiere! Nach Einbruch der Dunkelheit lädt der Christmas Garden im Schloss Grafenegg zu einer magischen Reise in die zauberhaft illuminierten Gärten von Schloss Grafenegg ein und garantiert ein wundervolles winterliches Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein.