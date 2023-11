Fluminense gewinnt erstmals die Copa Libertadores

Der Argentinier German Cano hatte das Team aus Rio in der 36. Minute in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel intensiver. Luis Advincula glich in der 72. Minute mit einem sehenswerten Treffer für Boca aus. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Marcelo, der mit Real Madrid fünfmal die Champions League gewann und nun wieder für seinen Heimatclub Fluminense spielt, wurde in der 80. Minute ausgewechselt. Die Partie endete auch für Boca nach einer Roten Karte für Frank Fabra nach einer Tätlichkeit nur zu zehnt.