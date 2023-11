Sturm trifft der nächste Verletzungshammer

Neben dem Fix-Ausfall von Jatta stehen weiterhin dicke Fragezeichen hinter Böving (Schambein) sowie Kiteishvili (Achillessehne), womit Sturms Offensiv-Apparat ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Sturm II-Juwel Amady Camara aus Mali, das ja schon gegen den GAK auf der Bank gesessen war, dürfte angesichts der angespannten Situation in der Offensive in Linz daher wieder mit dabei sein.