Steirische Vinyl-Brüder starten voll durch

Job für die Schallplatte an den Nagel gehängt

Mit dem An- und Verkauf von Schallplatten haben die beiden Brüder vor zehn Jahren begonnen und dafür ihre Jobs als gut bezahlte Techniker an den Nagel gehängt. Bereut haben sie diesen Schritt keine Sekunde. Bei Manfred gehen jährlich 15.000 Bestellungen ein. Durch Mundpropaganda haben sich die Vinyl-Brüder eine Stammkundschaft angelacht, die aus fanatischer Sammlerwut oder emotionalen Verbindung auch mal tief in die Tasche greift. „Bei mir rufen sogar Musiker an, die ihre eigenen Schallplatten zurückkaufen wollen.“