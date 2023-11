Zerbombte Kirche wieder auferstehen lassen

Gedenkmesse nach 70 Jahren

So gelang es, die 1898 erbaute Kirche in vereinfachter Form mit schlichter Fassadengestaltung und einer flachen Holzdecke im Inneren anstatt des früheren Deckengewölbes fertigzustellen. Am 25. Oktober 1953 war es dann soweit: Die wiederaufgebaute Herz Jesu Kirche wurde vom späteren Kardinal Franz König geweiht. Noch heute erinnert sich Binder beim sonntäglichen Kirchenbesuch an die Zeit damals. Heuer wird am 12. November um 9.30 Uhr dem Andenken mit einer Festmesse gedacht.