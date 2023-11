405 Betriebe in 25 Jahren in Tirol angesiedelt

„Seit 2006 haben wir 405 Betriebsansiedlungen begleitet und 55 Unternehmen zwischen 2016 und 2022 bei der Erweiterung am Standort geholfen. Insgesamt sind über 100 Millionen Euro Zuschüsse an 244 Projektträger aus den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation bezahlt worden. In den Unternehmen, die wir unterstützen, sind mehr als 128.000 Personen beschäftigt“, wartete Geschäftsführer Marcus Hofer mit einigen Zahlen auf.