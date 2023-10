Vandalen zerkratzten Autos auf Besucherparkplätzen

Die Täter schlugen laut Polizei irgendwann in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh am Feuringweg in Brixen im Thale zu. Mit einem spitzen Gegenstand seien die Autos im Bereich der Fahrertür bzw. der Motorhaube zerkratzt worden. Beide Fahrzeuge seien auf Besucherparkplätzen abgestellt gewesen.