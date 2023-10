Tirol: Seniorin (98) nach Sturz mit Heli geborgen

Zu einem heftigen Wanderunfall kam es am Samstag in Tarrenz (Bezirk Imst)! Eine 98-jährige Einheimische war mit einem Bekannten in Richtung Salvesenschlucht unterwegs. Dort kam die Frau zu Sturz und fiel vier Meter über steiles Gelände. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Heli geborgen.