Zwei Jugendliche (18, 19) als „falsche Polizisten“

Was die Betrüger da nicht wussten: Der Sohn des 71-Jährigen hatte von der Sache erfahren und dies einem Freund erzählt. Dieser wiederum hegte Zweifel und schaltete einen Tag später, am Freitag, die Polizei ein: Die Beamten der Polizeiinspektion St. Johann setzten sich mit dem 71-Jährigen zusammen und wiesen ihn an, die Telefongespräche mit den Betrügern weiterzuführen, auch im Hinblick auf ein Treffen. Beim Übergabetermin positionierten sich sieben Polizeistreifen an strategisch günstigen Stellen. Als die zwei „falschen Polizisten“ mit einem Auto zum Wohnhaus des 71-Jährigen fuhren und dort stehen blieben, kam es zum Zugriff: Der 19-Jährige wurde direkt vor dem Haus festgenommen, der 18-Jährige noch im Auto. Der Pkw und die Mobiltelefone der mutmaßlichen Kriminellen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.