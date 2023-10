„Wir müssen uns den Glauben erarbeiten“

Schlaudraff und Wawra sind deshalb im Training mittendrin statt nur dabei, bilden eine Einheit mit dem Team. Kann in der aktuellen Lage nur gut sein. Das Saisonziel Titelgewinn ist Geschichte. „Aber es wäre der größte Fehler, wenn wir die Saison jetzt als beendet erklären“, wirft Warwa ein, „das neue Ziel heißt, kein Spiel mehr zu verlieren. Alles andere definieren wir im Winter, wenn der neue Trainer da ist.“ Am Sonntag dirigiert Schlaudraff erstmals in der Coaching-Zone. „Irgendwie bin ich froh, dass es in Ried losgeht – wir können dort nur überraschen.“ Vielleicht seit langem wieder einmal positiv . . .