Manchester United gegen Manchester City heute LIVE

ManUnited hatte den Saisonstart komplett verpatzt und fand sich Mitte September in der heimischen Meisterschaft nur auf Platz 13. Nach zuletzt drei Siegen hat sich Trainer Erik Ten Hag mit seinem Team etwas Luft verschafft, überzeugen konnte der englische Rekordmeister aber nicht: Erst zwei Tore in der Nachspielzeit brachten ein 2:1 gegen Brentford, der 2:1-Siegtreffer gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United fiel ebenfalls spät und der 1:0-Heimerfolg am Mittwoch in der Champions League gegen Kopenhagen war äußerst glücklich, vergaben die mindestens ebenbürtigen Dänen doch in der Nachspielzeit einen Elfmeter.