Pkw-Kollision forderte zwei Verletzte

Ein 57-jähriger Flachgauer war auf der Goiserstraße in Richtung Großgmainer Landesstraße unterwegs, während zur gleichen Zeit ein 40-jähriger Flachgauer mit einem Firmenkombi diese in Richtung Salzburg befuhr. Beim Abbiegen übersah der 57-Jährige den Firmenkombi des 40-Jährigen, was zu einer rechtwinkligen Kollision führte.