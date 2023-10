Durch Anruf abgelenkt: Mit Auto gegen Böschung

Leichter Rückgang bei Unfällen

Vor allem Unachtsamkeit und Ablenkung zählen nach wie vor zu einer der häufigsten Unfallursachen. Unterdessen zeigen aktuelle Zahlen einen leichten Rückgang an Verkehrsunfällen in der Steiermark. Dabei kam es im ersten Halbjahr 2023 auf steirischen Straßen zu insgesamt 2.245 Verkehrsunfällen mit Personenschaden (-2,5%). Dabei wurden in Summe 2.879 Personen verletzt (-0,8%) und 27 Menschen getötet (-27%). Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (1. Halbjahr 2022) waren es noch 2.302 Unfälle mit 2.902 Verletzten und 37 Verkehrstoten.