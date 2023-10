Madonnenfigur in Kapelle verbrannt

Die kleine Kapelle am Kirchsteig stand am Sonntag in Flammen. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, brannte der Bildstock neben der Stiege. Da Feuer hatte noch nicht auf das Holzdach oder die hölzernen Säulen davor übergegriffen und die Feuerwehr konnte dem Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Eine Madonnafigur verbrannte allerdings.