Frau in NÖ erschossen: Verdächtiger in U-Haft

Nach der Tötung einer Frau (33) am Samstag in Strasshof an der Nordbahn in NÖ ist über den mutmaßlichen Täter die U-Haft verhängt worden. Der 35-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Mordes ermittelt, teilte Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft mit.