Gedenken an filmreife Flucht im Zweiten Weltkrieg

Rund 80 Jahre lang war es ein anonymes Grab am Friedhof in Unteraspang im Bezirk Neunkirchen, in denen die sterblichen Überreste zweier polnischer Zwangsarbeiter begraben liegen, die bei ihrer dramatischen Flucht vor dem NS-Regime ihr Leben gelassen hatten. Stanislaw Krason und Ludwik Michalski war es am 21. August 1943 gelungen, sich hinter das Steuer eines deutschen Bombers zu setzen. Sie wollten damit vom Militärflughafen Wiener Neustadt Richtung Sizilien aufbrechen, um in ein nicht vom Dritten Reich besetztes Gebiet zu gelangen.