„Nager-Wunderwaffe“ als tödliche Gefahr für Katzen

„Bleiben auf Kosten sitzen“

„Er ist wieder ein unschuldiges Opfer dieser neuen ,Wunderwaffe’ gegen Ratten und Mäuse“, beklagt man in der Mistelbacher Tierschutzeinrichtung, wo man nicht zum ersten Mal die fatalen Folgen von Alpha-Chloralose zu sehen bekam. Zum Glück konnten auch schon viele Katzen gerettet werden. „In den wenigsten Fällen hat sich aber der Besitzer gemeldet und so entstanden uns bereits Kosten in der Höhe von mehreren tausend Euro“, schildert man im Dechanthof.