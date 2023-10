Steirer rettete mit Drohnen schon 204 Rehkitze

Die entdeckten Kitze werden behutsam mit dicken Handschuhen und Grasbüscheln, ohne Kontakt mit der Kleidung, an den Wiesenrand getragen, wo die Mutter sie holt. Dieser Vorgang ist entscheidend, so Zechner. Denn wenn das Kitz auch nur entfernt nach Mensch riecht, dann nimmt es die Mutter nicht mehr an! Wenn man es an sich presst, noch grinsend ein Selfie für Facebook oder Instagram macht, dann hat man es vielleicht vor dem Mähtod gerettet, aber dem Hungertod ausgesetzt...