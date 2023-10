Sturm-Star happy: „Traum in Erfüllung gegangen!“

Als Jusuf Gazibegovic in Minute 46 eingewechselt wurde, war für Bosnien in der EM-Quali schon Hopfen und Malz verloren: 0:5 lag man bereits zur Pause gegen Portugal und Superstar Ronaldo zurück. Doch für Sturms Rechtsverteidiger war es dennoch ein ganz besonderes Spiel. „Ronaldo ist seit jeher eins meiner großen Idole, zu ihm habe ich immer aufgeschaut“, schwärmt Gazibegovic, der am Mittwoch erstmals nach der Teampause wieder bei den Schwarzen mittrainierte.