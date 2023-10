Mit Hoflader abgestürzt: Steirer schwer verletzt

Einen überaus fordernden Einsatz in unwegsamem Gelände hatten Bergrettung und Feuerwehr am Samstag in St. Lorenzen ob Eibiswald zu bewältigen: Ein Landwirt und seine Gattin waren mit einem Hoflader über einen steilen Hang im Wald abgestürzt. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.