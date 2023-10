Schädlinge „genossen“ den Sommer im Herbst

Frost in höheren Lagen

Damit ist jetzt Schluss: Am Sonntag zieht eine Kaltfront durchs Land und läutet spät, aber doch den Herbst ein. „Die Temperaturen gehen deutlich zurück“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. In der Nacht auf Montag zieht dann auch der erste Frost ins Land, allerdings vorrangig in höheren Lagen. Im Flachland wird es in der Nacht noch keine Minusgrade haben.