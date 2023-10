„Wir werden sicher nicht größenwahnsinnig!“

„Wir erfüllen die Auflagen des ÖFB“

Das hat der Präsident mit seinen Voitsbergern geschafft. Der Aufsteiger mischt aber auch in der dritthöchsten Liga gleich an der Spitze mit. Die Voraussetzungen für einen Stock höher wären vorhanden. „Das Licht im Stadion wird noch zu LED gewechselt. Nach der Herbstsaison wird der Rasen getauscht und einen Fernsehturm stellen wir auf. Die Auflagen des ÖFB erfüllen wir“, erzählt Münzer, der bei Sturm auch Vize-Präsident ist und im Aufsichtsrat sitzt. Am Workshop des ÖFB nahm Voitsberg teil.