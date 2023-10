Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen mit Rädern

Gleich drei Verletzte forderten zwei Unfälle mit Fahrrädern am Donnerstag in Tirol! Ein Einheimischer (66) war in Wildermieming (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem E-Bike gestürzt und sich dabei an der Schulter verletzt. Ein Alkotest verlief positiv. Kurz vor Mitternacht kollidierten in Innsbruck zwei Radfahrer.