Umweltgift in Mur: So machtlos sind Kläranlagen

Viele Rückstände nachgewiesen

In Zentraleuropa noch wenig erforscht ist, wie stark die PFAS-Konzentration in Abwässern ist. Ein Team der Uni Graz um den Chemiker Jörg Feldmann hat daher die Kläranlagen in Gössendorf und Leibnitz untersucht - und viele Rückstände nachgewiesen. Sie gelangen unter anderem über die Textilwäsche ins Abwasser.