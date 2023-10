„Koa Garantie“ auf der Reise durch das Leben

Über das Nix-Tun: „Ich genieße kleine Auszeiten, heb dann auch den ganzen Tag am Handy nicht ab.“ Über die Zukunft: „Natürlich ist auch bei mir der Klimawandel ein großes Thema. Wir müssen alle zusammen dagegen was tun.“ Oder über Egoismus: „Ich wünsche mir wieder mehr ,Wir‘ in unserer Gesellschaft.“