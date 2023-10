Tanzpaare für die Steirerball-Eröffnung gesucht

Der Steirerball am 12. 1. 2024 in der Wiener Hofburg wird von jungen Tanzpaaren feierlich eröffnet. Wer gut und gerne tanzt und Teil des Eröffnungskomitees werden will, ist zum Vortanzen am Samstag (14. 10.) um 11 Uhr am Tummelplatz in Graz eingeladen.